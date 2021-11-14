Футболисты "Астаны" помогли своей сборной вытащить матч с 0:2 в отборе ЧМ-2022

Сборная Черногории, за которую выступают футболисты "Астаны" Жарко Томашевич и Фатос Бечирай, провела матч против Нидерландов в отборочном цикле чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Подгорице завершилась со счетом 2:2. Хотя к 54-й минуте хозяева уступали 0:2. У гостей дубль оформил Мемфис Депай (25-я с пенальти, 54-я). У черногорцев отличились Илия Вукотич (82-я) и Никола Вуйнович (86-я).

Томашевич отыграл до 80-й минуты, а Бечирай вышел на замену на 62-й.

Несмотря на упущенную победу, нидерландцы с 20 очками сохранили лидерство в группе G, а черногорцы с 12 баллами расположились на четвертой строчке из шести.

16 ноября сыграют Нидерланды - Норвегия, Черногория - Турция.