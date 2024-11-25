Черсесов сделал заявление о матче Казахстан - Россия

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в эфире "Матч ТВ" высказался по поводу проведения матча с командой России, сообщают Vesti.kz.

- А с Россией не хотите товарищеский матч? Не было разговоров?

- У меня каждый раз спрашивают, мой ответ не поменяется. От моих хотелок ничего не зависит. Мои хотелки должны быть с реалиями нашей команды: выгодно это нам или невыгодно.

- Вам бы этого хотелось?

- Жеребьевка. Есть команды. Хочешь или не хочешь, ты стараешься по возможности сыграть контрольный матч с командой, которая схожа (по стилю). Хотя бы вещи какие-то проверить. А так, нам было бы интересно. Потому что, опять же, проверить себя, во-вторых, как я в шутку сказал, чтобы никому обидно не было. Сыграть и там, и тут, - сказал Черчесов.

Напомним, Черчесов, работавший с 2016 по 2021 год со сборной России, в июне этого года был представлен в качестве наставника национальной команды Казахстана.

Под его руководством сборная страны провела шесть матчей (все в Лиге наций), сыграв один раз вничью и пять раз проиграв с общим счетом 0:15.

Черчесов назвал условие для встречи сборных Казахстана и России

Отметим, что последний официальный матч российская сборная провела в ноябре 2021 года. С 2022-го команда была отстранена ведущими футбольными организациями мира из-за политической ситуации. В итоге сборная России уже третий год проводит только товарищеские игры.