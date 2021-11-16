Чемпионы Европы-2020 опозорились и отправились в стыки ЧМ-2022

Определились девять из десяти сборных, которые получили прямые путевки на чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре, сообщают Vesti.kz.

Сборная Италии, чемпион Евро-2020, сенсационно не смогла выйти в финальную стадию с первого места. Команда на выезде сыграла в нулевую ничью с Северной Ирландией и теперь сыграет в стыковых матчах. А с первого места в группе вышла Швейцария, которая разгромила Болгарию со счетом 4:0.

Команды, прошедшие в финальную стадию ЧМ-2022: Сербия, Испания, Швейцария, Дания, Бельгия, Франция, Хорватия, Германия, Англия.

Оставшуюся одну прямую путевку на чемпионат мира разыграют участники группы G. Там на первое место претендуют сразу три сборные - Нидерландов, Турции и Норвегии.

Напомним, что сборная Казахстана в отборочном турнире ЧМ-2022 выступала в группе D, где заняла последнее место. В последнем матче подопечные Талгата Байсуфинова в Париже проиграли со счетом 0:8 Франции, которая и заняла первое место.