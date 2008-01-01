Байсуфинов стал кандидатом в главные тренеры сборной Казахстана

Также в списке Шпилевский.

Фото: КФФ
Новости спорта Футбол Сборные
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Вчера 20:36
Казахстанский тренер Талгат Байсуфинов рассматривается в качестве кандидата на должность главного тренера сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. С 52-летним специалистом уже связывались на предмет работы в национальной команде. 
 
Также в списке фигурируют главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян и наставник "Кайрата" Алексей Шпилевский
 
Ранее проходила информация о том, что Байсуфинов считается кандидатом на должность наставника молодежной сборной Казахстана. 
 
Байсуфинов уже работал главным тренером сборной в 2016-2017 годы. Также он трудился в качестве старшего тренера молодёжной сборной Казахстана (U21). 
 
На клубном уровне возглавлял степногорский "Химик", павлодарский "Иртыш" и уральский "Акжайык". 
 
Ранее стало известно об уходе с поста наставника сборной Казахстана Михала Билека, при котором команда заняла последнее место в своей группе Лиги наций.
Метки:
Сборная РК по футболу Байсуфинов Талгат Билек Михал
Футбол Сборные
1
Вчера 20:36
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