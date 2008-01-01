Сборная Казахстана узнала календарь матчей в отборе на чемпионат мира-2022

Завтра, 7 декабря, в швейцарском Цюрихе состоится жеребьевка отборочного раунда чемпионата мира 2022 года, где примет участие сборная Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, Казахстан попал в пятую корзину. Команды разобьют на десять групп по пять или шесть команд (четыре участника финальной стадии Лиги наций 2021 года окажутся в группах с пятью командами).

Победители групп напрямую пробьются в финальную стадию ЧМ. Десять команд, занявших в своих группах вторые места, вместе с двумя лучшими сборными Лиги наций примут участие в стыковых матчах. На стадии стыковых матчей будут три плей-офф, в каждом пройдут полуфиналы из одного матча и финал. Победители трех финалов получат путевки на мундиаль.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.

Когда пройдут отборочные матчи:

Тур 1: 24-25 марта 2021 года;

Тур 2: 27-28 марта 2021 года;

Тур 3: 30-31 марта 2021 года;

Тур 4: 1-2 июня 2021 года;

Тур 5: 4-5 сентября 2021 года;

Тур 6: 7-8 сентября 2021 года;

Тур 7: 8-9 октября 2021 года;

Тур 8: 11-12 октября 2021 года;

Тур 9: 11-13 ноября 2021 года;

Тур 10: 14-16 ноября 2021 года.

Стыковые матчи: 24, 25, 28, 29 марта 2022 года.