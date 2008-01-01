Соперников почти не осталось. С кем сборная Казахстана еще не встречалась в Европе

7 декабря сборная Казахстана по футболу узнает соперников по отборочному турниру ЧМ-2022, который состоится в Катаре. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, с кем в Европе еще не встречалась наша национальная команда.



Для сборной страны это будет пятая по счету квалификация чемпионата мира под эгидой УЕФА, а вкупе с отборочными циклами чемпионатов Европы - девятый турнир после перехода из Азиатской конфедерации футбола.



К настоящему моменту соперниками национальной команды были 67 сборных, 38 из них европейские. Казахстан определен в пятую, предпоследнюю корзину вместе с командами Армении, Кипра, Фарерских островов, Азербайджана, Эстонии, Косова, Литвы, Латвии и Андорры. С этими соперниками в ближайшем отборе наша сборная, соответственно, не сыграет.



Что касается других корзин, то из первой национальная команда ранее не встречалась с Францией (действующий чемпион мира), Испанией и Италией. Из второй не играла против Швейцарии, Уэльса и Словакии. Из третьей против Норвегии и Северной Ирландии. Из четвертой соперниками сборной еще не были: Босния и Герцеговина, Словения, Северная Македония, Израиль и Люксембург. Наконец из шестой корзины новыми соперниками в истории национальной команды могут стать Лихтенштейн и Гибралтар.



Корзины при жеребьевке будут выглядеть следующим образом:



Первая: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды;



Вторая: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния;



Третья: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия;



Четвертая: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург;



Пятая: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра;



Шестая: Мальта, Молдавия, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.



Сборная Казахстана расположилась в пятой корзине согласно рейтингу ФИФА, в котором занимает 122-е место.



Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.



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Напомним, во втором розыгрыше Лиги наций национальная команда заняла последнее, четвертое место в группе 4 Лиги С и теперь сыграет в стыковых матчах с Молдовой, чтобы не вылететь в более низший дивизион. В шести играх команда Михала Билека набрала четыре балла. Ранее появилась информация об увольнении чешского специалиста, контракт которого с Казахстанской федерацией футбола рассчитан до конца года.