Казахстан на своем месте. Стали известны составы корзин квалификации ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Международная федерация футбола
(ФИФА) на своем сайте обнародовала составы корзин квалификации чемпионата мира 2022 года
, который пройдет в Катаре, сообщает Р-Спорт
.
Сборная Казахстана
расположилась в пятой корзине согласно рейтингу ФИФА, в котором занимает 122-е место.
Жеребьевка состоится 7 декабря в швейцарском Цюрихе. Команды разобьют на десять групп по пять или шесть команд (четыре участника финальной стадии Лиги наций 2021 года окажутся в группах с пятью командами). Победители групп напрямую пробьются в финальную стадию чемпионата мира. Десять команд, занявших в своих группах вторые места вместе с двумя лучшими сборными Лиги наций примут участие в стыковых матчах. На стадии стыковых матчей будут три плей-офф, в каждом пройдут полуфиналы из одного матча и финал. Победители трех финалов получат путевки на чемпионат мира.
Корзины при жеребьевке будут выглядеть следующим образом
:
первая
: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды;
вторая
: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния;
третья
: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия;
четвертая
: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Белоруссия, Грузия, Люксембург;
пятая
: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра;
шестая
: Мальта, Молдавия, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.
Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.