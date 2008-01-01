Ниже Таджикистана. Сборная Казахстана после провала в Лиге наций упала в рейтинге ФИФА

Сборная Казахстана ухудшила свое место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент Vesti.kz.



Команда опустилась с 119-го места на 122-е (22 октября она упала с 118-го места на 119-е). Интересно, что на 121-й позиции находится сборная Таджикистана, занимавшая прежде на строчку ниже.



Первая шестерка лидеров в рейтинге ФИФА от 26 ноября не изменилась:



1 (1). Бельгия - 1780 очков;

2 (2). Франция - 1755;

3 (3). Бразилия - 1743;

4 (4). Англия - 1670;

5 (5). Португалия - 1662;

6 (6). Испания - 1645;

7 (8). Аргентина - 1642;

8 (7). Уругвай - 1639;

9 (11). Мексика - 1632;

10 (12). Италия - 1625;

...122 (119). Казахстан - 1142.



Отметим, что Казахстан завершил групповой этап Лиги наций на последнем, четвертом месте в квартете С, набрав четыре очка в шести играх. И теперь сыграет в стыковых матчах за право остаться в дивизионе С.