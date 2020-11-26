Ниже Таджикистана. Сборная Казахстана после провала в Лиге наций упала в рейтинге ФИФА

Сборная Казахстана ухудшила свое место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Команда опустилась с 119-го места на 122-е (22 октября она упала с 118-го места на 119-е). Интересно, что на 121-й позиции находится сборная Таджикистана, занимавшая прежде на строчку ниже.
Первая шестерка лидеров в рейтинге ФИФА от 26 ноября не изменилась:
1 (1). Бельгия - 1780 очков;
2 (2). Франция - 1755;
3 (3). Бразилия - 1743;
4 (4). Англия - 1670;
5 (5). Португалия - 1662;
6 (6). Испания - 1645;
7 (8). Аргентина - 1642;
8 (7). Уругвай - 1639;
9 (11). Мексика - 1632;
10 (12). Италия - 1625;
...122 (119). Казахстан - 1142.
Отметим, что Казахстан завершил групповой этап Лиги наций на последнем, четвертом месте в квартете С, набрав
четыре очка в шести играх. И теперь сыграет в стыковых матчах
за право остаться в дивизионе С.
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