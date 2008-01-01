Стала известна сумма премиальных сборной Казахстана за выступление в Лиге наций

Команде предстоят стыковые матчи.

Фото: КФФ©
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Сегодня 08:20
Сборная Казахстана по футболу заработала 1,125 миллиона евро в Лиге наций, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что каждый из участников может рассчитывать на неплохие бонусы. К ним после завершения турнира добавляют премиальные в зависимости от достигнутых результатов.

Бонусы за выступление в Лиге наций составляют:

Дивизион А - 2,25 миллиона евро

Дивизион В - 1,5 миллиона

Дивизион С - 1,125 миллиона

Дивизион D - 0,75 миллиона

Премиальные победителям групп составляют:

Дивизион А - 2,25 миллиона

Дивизион В - 1,5 миллиона

Дивизион С - 1,125 миллиона

Дивизион D - 0,75 миллиона

Победителю "Финала четырех" платят шесть миллионов, занявшему второе место - 4,5 миллиона, третье - 3,5 миллиона, четвертое - 2,5 миллиона.

На сегодня, пока не сыгран "Финал четырех", 55 сборным полагаются следующие бонусы:



Напомним, сборная Казахстана заняла последнее место в группе 4 Лиги наций и теперь сыграет в стыковых матчах за право остаться в дивизионе С.
Метки:
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Футбол Сборные
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Сегодня 08:20
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