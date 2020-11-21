Стала известна сумма премиальных сборной Казахстана за выступление в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу
заработала 1,125 миллиона евро в Лиге наций
, сообщает "Спорт-Экспресс"
.
Отмечается, что каждый из участников может рассчитывать на неплохие бонусы. К ним после завершения турнира добавляют премиальные в зависимости от достигнутых результатов.
Бонусы за выступление в Лиге наций составляют
:
Дивизион А - 2,25 миллиона евро
Дивизион В - 1,5 миллиона
Дивизион С - 1,125 миллиона
Дивизион D - 0,75 миллиона
Премиальные победителям групп составляют
:
Дивизион А - 2,25 миллиона
Дивизион В - 1,5 миллиона
Дивизион С - 1,125 миллиона
Дивизион D - 0,75 миллиона
Победителю "Финала четырех" платят шесть миллионов, занявшему второе место - 4,5 миллиона, третье - 3,5 миллиона, четвертое - 2,5 миллиона.
На сегодня, пока не сыгран "Финал четырех", 55 сборным полагаются следующие бонусы:
Напомним, сборная Казахстана заняла последнее место в группе 4 Лиги наций и теперь сыграет в стыковых матчах
за право остаться в дивизионе С.
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