Вайсс может сменить Билека на посту главного тренера сборной Казахстана

Недавно он покинул грузинскую команду.

Владимир Вайсс. Фото: worldsport.ge©
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Сегодня 22:15
Словацкий специалист Владимир Вайсс может возглавить сборную Казахстана по футболу после ухода Михала Билека, сообщает KazFootball.kz.

Появились подробности об увольнении Билека из сборной Казахстана

Отмечается, что Вайсс проработал в "Кайрате" три сезона и прекрасно знаком с чемпионатом Казахстана, что немаловажно для главного тренера сборной.

Под его руководством алматинцы дважды выигрывали Кубок Казахстана, два раза становились серебряными призерами премьер-лиги и один раз - бронзовыми. В последний год работы словака "желто-черные" были в шаге от выхода в групповой этап Лиги Европы, но дальше прошел "Бордо".

Последним местом работы специалиста была сборная Грузии. После поражения в решающем матче за выход на Евро-2020 от Северной Македонии (0:1) тренер покинул команду.

В 2019 году Вайсс мог заменить Романа Григорчука в "Астане".

Ранее сообщалось, что национальную команду может принять тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский.
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Сегодня 22:15
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