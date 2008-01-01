Вайсс может сменить Билека на посту главного тренера сборной Казахстана

Словацкий специалист Владимир Вайсс
может возглавить сборную Казахстана по футболу
после ухода Михала Билека
, сообщает KazFootball.kz
.
Появились подробности об увольнении Билека из сборной Казахстана
Отмечается, что Вайсс проработал в "Кайрате" три сезона и прекрасно знаком с чемпионатом Казахстана, что немаловажно для главного тренера сборной.
Под его руководством алматинцы дважды выигрывали Кубок Казахстана, два раза становились серебряными призерами премьер-лиги и один раз - бронзовыми. В последний год работы словака "желто-черные" были в шаге от выхода в групповой этап Лиги Европы, но дальше прошел "Бордо".
Последним местом работы специалиста была сборная Грузии. После поражения в решающем матче за выход на Евро-2020 от Северной Македонии (0:1) тренер покинул
команду.
В 2019 году Вайсс мог заменить Романа Григорчука в "Астане".
Ранее сообщалось
, что национальную команду может принять тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский.