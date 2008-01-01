Опередил игроков "Наполи" и "Манчестер Сити". Полузащитник "Астаны" стал лучшим ассистентом Лиги наций

Футболист "Астаны"
и сборной Армении Тигран Барсегян
стал лучшим ассистентом группового этапа Лиги наций
, сообщает пресс-служба столичного клуба.
27-летний полузащитник сделал четыре ассиста. За ним расположились Лоренцо Инсинье (Италия, "Наполи"), Стеван Йоветич (Черногория, "Монако"), Венсан Тилль (Люксембург, "Орлеан") - по три и Кевин Де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити") - два.
Отметим, что Армения стала победителем группы 2 дивизиона С, набрав 11 очков в шести матчах, что позволило ей выйти в дивизион В.