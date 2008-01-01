Опередил игроков "Наполи" и "Манчестер Сити". Полузащитник "Астаны" стал лучшим ассистентом Лиги наций

Его сборная добилась повышения в классе.

Фото: uefa.com©
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Сегодня 16:52
Футболист "Астаны" и сборной Армении Тигран Барсегян стал лучшим ассистентом группового этапа Лиги наций, сообщает пресс-служба столичного клуба.

27-летний полузащитник сделал четыре ассиста. За ним расположились Лоренцо Инсинье (Италия, "Наполи"), Стеван Йоветич (Черногория, "Монако"), Венсан Тилль (Люксембург, "Орлеан") - по три и Кевин Де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити") - два. 

Отметим, что Армения стала победителем группы 2 дивизиона С, набрав 11 очков в шести матчах, что позволило ей выйти в дивизион В.
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Футбол Сборные
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Сегодня 16:52
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