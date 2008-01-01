Стали известны премиальные сборной Литвы за победу над Казахстаном в Лиге наций

Команда сохранила прописку в дивизионе.

Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
0
Сегодня 21:23
Футболисты сборной Литвы, сохранившие прописку в дивизионе С Лиги наций благодаря победе над Казахстаном, получат соответствующие премиальные, сообщает 15min.lt.

Отмечается, что за сохранение места в дивизионе С команде обещали выплатить бонус в размере 75 тысяч евро. Если бы литовская сборная пробилась в дивизион В, то она получила бы 200 тысяч евро. Однако поражение в Минске от Беларуси (0:2) лишило литовцев таких премиальных. При вылете в дивизион D команда не могла бы рассчитывать на какие-либо бонусы.

Напомним, что матч в Алматы завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. Как итог, казахстанская команда финишировала на последнем, четвертом месте, вследствие чего сыграет в стыковых играх за право остаться в дивизионе С. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
Метки:
Футбол Литва Сборная РК по футболу Лига наций
Футбол Сборные
0
Сегодня 21:23
© 2008 - 2020 ТОО «EML»