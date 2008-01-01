"Нет стержня и игровой модели". Экс-игрок сборной Литвы и клубов КПЛ объяснил поражение Казахстана в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу
в матче Лиги наций
против Литвы
показала невнятный футбол, считает игравший в свое время за "Кайсар"
и "Ордабасы" Валериюс Мижигурскис
. Бывший игрок литовской сборной в комментарии корреспонденту Vesti.kz
отметил, что победа гостей могла быть крупнее и назвал факторы, за счет которых команде удалось обойти Казахстан в таблице.
- Неожиданная ли победа Литвы над Казахстаном?
- Для меня победа была неожиданной. Вообще, было неожиданно, что Литва так удачно выступит в этой Лиге наций.
- Ранее вы говорили о не самом сильном составе сборной Литвы за последние годы. Но она сумела сохранить прописку в дивизионе C, преподнеся пару сенсаций. В чем причина?
- В сборной есть два лидера Арвидас Новиковас
и Федор Черных
, который практически не играл в Лиге наций, потому что все время был травмирован. Наверное, во многом удалось за счет мастерства Новиковаса и тренерского штаба, который очень хорошо сработал в этой ситуации. В Литве мало кто верил, что команда возьмет хоть несколько очков в этой группе, но молодцы, набрали восемь баллов. Здесь большая заслуга тренерского штаба. Им надо памятник поставить за такой результат, как бы это грустно и смешно не звучало.
- Можно ли назвать игру сборной Казахстана слабой?
- Однозначно, да. Я смотрел оба матча Казахстана с Литвой - вживую в Вильнюсе и по телевизору на выезде. Я был намного лучшего мнения о сборной Казахстана. Видно, что у них какая-то разбалансированность, нет стержня и игровой модели. Я не понял, в какой футбол хочет играть ваша команда.
Литовской сборной было проще - ей ничьей хватало. Команда действовала больше от обороны, на контратаках, плюс, удалили Куата. После этого Казахстан побежал вперед, уже играя в меньшинстве, из-за чего образовалось много свободных зон. Будь игроки сборной Литвы более мастеровитее и удачливее, то счет был бы не 2:1, а 5:1 или 4:1.
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Напомним, накануне сборная Казахстана уступила Литве в Алматы со счетом 1:2. Победный гол гости забили на 94-й минуте. Казахстанцы остались с четырьмя очками на четвертой строчке, у Литвы восемь баллов и предпоследнее, третье место в группе. Победителем квартета стала Албания, пробившаяся в дивизион B, а второе место заняла Беларусь. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь
.
Мижигурскис выступал за "Кайсар" в 2008 году, сыграв 13 матчей и забив один гол. С лета 2009 года он защищал цвета "Ордабасы", за который провел восемь игр и отличился два раза.