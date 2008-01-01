Появились подробности об увольнении Билека из сборной Казахстана

Чешский специалист Михал Билек был уволен с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу. Такое решение было принято на совещании, которое состоялось сегодня, 18 ноября.

По информации телеграм-канала "Гол емес", из-за провала команды в Лиге наций Билека даже не пригласили в офис федерации для разговора и подведения итогов. "Контракт с чехом был разорван автоматически. Вопрос о продлении соглашения с ним даже не рассматривался", - отмечает источник.

Основным кандидатом на вакантную должность является Григорий Бабаян, ныне возглавляющий костанайский "Тобол".

Напомним, под руководством Билека сборная Казахстана заняла последнее место в группе 4 Лиги наций и теперь сыграет в стыковых матчах за право остаться в дивизионе С.