Голы от Роналду и чемпионов Европы. Как ранее сборная Казахстана терпела драматичные поражения

Сборная Казахстана по футболу
после матча против Литвы
в Лиге наций
занесла в свой пассив очередное драматичное поражение. Корреспондент Vesti.kz
вспомнил игры, в которых национальная команда уступала в компенсированное время.
Казахстан - Украина 1:2
В дебютном турнире под эгидой УЕФА осенью 2004 года сборная Казахстана стартовала с поражения от Украины. Матч квалификации ЧМ-2006 прошел в Алматы и мог завершиться вничью - у гостей голом отметился Алексей Белик
, а у хозяев счет сравнял Андрей Карпович
. Но все решил эпизод, произошедший в дополнительное время, когда отличился Руслан Ротань
.
Казахстан - Греция 1:2
Через год (в сентябре 2005-го) в рамках той же отборочной кампании к ЧМ-2006 сборная Казахстана в драматичном матче проиграла в Алматы грекам - действующим чемпионам Европы. На гол Нурбола Жумаскалиева
гости ответили мячами Стелиоса Яннакопулоса
и Никоса Либеропулоса
, который отличился на 94-й минуте.
Казахстан заканчивал встречу вдевятером вследствие удалений Карповича и Дениса Родионова
.
Казахстан- Португалия 1:2
В поединке отборочного турнира Евро-2008 против Португалии, который состоялся осенью 2007 года в Алматы, казахстанская сборная сама забила гол после 90-й минуты, когда счет был 2:0 в пользу гостей. Взятие ворот в исполнении Дмитрия Бякова
состоялось на 95-й минуте, а Криштиану Роналду
забил второй и победный гол португальцев на 91-й. Кстати, гости открыли счет лишь на 84-й минуте, когда отличился Ариза Макукула
(это его единственный мяч за сборную).
Суммируя все это, стоит сказать, что поражение от тогдашних вице-чемпионов Европы и четвертой команды ЧМ-2006 можно считать для сборной Казахстана драматичным.
Казахстан - Хорватия 1:2
В заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2010 сборная Казахстана впервые принимала своего соперника на "Астана Арене". Встреча с Хорватией состоялась в октябре 2009 года. Хорваты, потерявшие шансы на выход из группы, вырвали победу у нашей сборной в самой концовке встречи.
На 10-й минуте Огнен Вукоевич
открыл счет, а на 26-й Сергей Хижниченко
забил ответный гол. Три очка гостям принес Нико Кранчар
, отличившийся на 93-й минуте.
Австрия - Казахстан 2:0
В сентябре 2010 года в отборочном турнире Евро-2012 сборная могла увезти из Зальцбурга ничью. Но австрийцы нащупали бреши в обороне команды Казахстана на 91-й и 92-й минутах. Отличились Роланд Линц
и Эрвин Хоффер
.
Турция - Казахстан 2:1
Через год, после драмы в Австрии, сборная Казахстана в рамках того же отборочного турнира уступила в Стамбуле Турции. На 31-й минуте Бурак Йылмаз
открыл счет, который на 55-й минуте сравнял Улан Конысбаев
. На 96-й минуте Арда Туран
не без помощи рикошета от стенки сборной Казахстана преобразовал в гол удар со штрафного.
Казахстан - Ирландия 1:2
Старт отборочного турнира ЧМ-2014 был омрачен домашним поражением Казахстана от Ирландии, которое случилось в сентябре 2012-го. В Астане наша сборная на 37-й минуте, благодаря голу Кайрата Нурдаулетова
, открыла счет и выигрывала до 88-й минуты, пока пенальти не реализовал Робби Кин
. А победный гол ирландцы забили на 90-й минуте. Отличился Кевин Дойл
.
Болгария - Казахстан 2:1
Весной 2018 года сборная Казахстана под руководством Станимира Стойлова
сенсационно обыграла в товарищеском матче в Будапеште Венгрию. Далее команда встречалась в другом венгерском городе Фельчут с соотечественниками болгарского специалиста.
На 23-й минуте Ивелин Попов
реализовал пенальти и вывел свою сборную вперед. На 55-й минуте Еркебулан Тунгышбаев
забил ответный гол. А на 94-й минуте казахстанцы пропустили решающий мяч от Николая Бодурова
.
Литва смелее Казахстана, Куат не должен быть капитаном? Как Билек попрощался со сборной
Напомним, накануне сборная Казахстана уступила Литве в Алматы со счетом 1:2. Победный гол гости забили на 94-й минуте. Подопечные Михала Билека остались с четырьмя очками на четвертой строчке, у Литвы восемь баллов и предпоследнее, третье место в группе. Победителем квартета стала Албания, пробившаяся в дивизион B, а второе место заняла Беларусь. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь
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