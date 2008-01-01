Назван преемник Билека на посту главного тренера сборной Казахстана

Сегодня, 18 ноября, состоялось совещание, по итогам которого принято решение освободить от должностей главного тренера сборной Казахстана по футболу Михала Билека и старшего тренера молодежной команды страны (U-21) Алмаса Кулшинбаева, сообщает KazFootball.kz.

В сборных командах планируется сделать акцент на казахстанских специалистах. Одним из основных кандидатов на пост наставника главной команды страны является Григорий Бабаян. В качестве коуча молодежной команды рассматривается Талгат Байсуфинов.

Бабаян в текущем сезоне премьер-лиги с "Тоболом" претендует на серебряные медали. Специалист работал под руководством Станимира Стойлова в "Астане" и четыре раза становился чемпионом Казахстана в качестве ассистента главного тренера и единожды как главный тренер. Выходил в групповые раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы и однажды в 1/16 финала турнира. В 2018 году был признан лучшим тренером премьер-лиги.

Байсуфинов уже тренировал "молодежку". Под его руководством сборная Казахстана U-21 набрала 4 очка в отборе на чемпионат Европы-2019 в матчах против сверстников из Словении (0:0) и Люксембурга (3:0). Тренер на клубном уровне работал в павлодарском "Иртыше" и уральском "Акжайыке". В последнее время трудился спортивным директором "Аксу".

Напомним, под руководством Билека сборная Казахстана заняла последнее место в группе 4 Лиги наций и теперь сыграет в стыковых матчах за право остаться в дивизионе С.

Казахстанская "молодежка" под руководством Кулшинбаева проиграла Фарерским островам в последнем матче отбора на Евро, выход в следующую стадию турнира также не был оформлен.