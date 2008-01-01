Стала известна корзина сборной Казахстана при жеребьевке чемпионата мира-2022

Сборная Казахстана по футболу попадет в пятую корзину при жеребьевке отборочного раунда чемпионата мира 2022 года, сообщает ESPN.

Подопечные Михала Билека в заключительном туре Лиги наций дома уступили Литве со счетом 1:2. Сборная Казахстана заняла последнее место в группе 4 и теперь сыграет в стыковых матчах за право остаться в дивизионе С.

Корзины при жеребьевке будут выглядеть следующим образом:

Первая: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды;

Вторая: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния;

Третья: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия;

Четвертая: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург;

Пятая: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра;

Шестая: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.