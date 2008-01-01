Сборная футболистов КПЛ вышла в дивизион В Лиги наций

Сборная Армении по футболу в заключительном туре группы 2 дивизиона С Лиги наций обыграла Северную Македонию (1:0) и повысилась в классе.

В составе победителей весь матч отыграл голкипер "Шахтера" Давид Юрченко, сохранивший свои ворота в неприкосновенности. Также в этой игре приняли участие хавбек "Астаны" Тигран Барсегян и защитник "Кайрата" Камо Оганесян.

В другом матче этой группы сборная Эстонии на выезде сыграла вничью с Грузией - 0:0.

Таким образом, сборная Армении с 11 очками заняла первое место в группе и вышли в дивизион В. Далее расположились Северная Македония (9), Грузия (7) и . Эстония (3), которая теперь сыграет в стыковых матчах за место в дивизионе С.