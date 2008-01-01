Назван лучший игрок сборной Казахстана в матче Лиги наций с Литвой

Портал WhoScored.com, специализирующийся на футбольной статистике, оценил действия игроков сборной Казахстана в матче Лиги наций с Литвой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Алматы и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Лучшим игроком матча в составе сборной Казахстана стал Асхат Тагыберген с оценкой 7,6. Худшим стал Исламбек Куат (4,8), получивший красную карточку на 50-й минуте.

Лучшим игроком матча стал автор победного гола из сборной Литвы Арвидас Новиковас (8,2).

Добавим, что сборная Казахстана заняла последнее место в группе 4 и теперь сыграет в стыковых матчах за право остаться в дивизионе. Соперник уже известен.