Определился соперник сборной Казахстана в стыковых матчах Лиги наций

Стало известно, с кем сыграет сборная Казахстана по футболу в стыковых матчах Лиги наций за прописку в дивизионе С, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником станет сборная Молдовы. Первый матч сборная Казахстана проведет 24 или 25 марта, а затем ответный - 28 или 29 марта 2022 года.

Победитель этого противостояния останется в дивизионе С, а проигравший вылетит в дивизион D. Аналогичным способом определят сильнейшего и участники второй пары - сборные Эстонии и Кипра.

Напомним, сборная Казахстана по футболу заняла последнее место в группе 4. набрав четыре очка. Сначала подопечные Михала Билека обыграли Литву (2:0), затем сыграли вничью с Албанией (0:0) и потерпели четыре поражения от Беларуси (1:2, 0:2), Албании (1:3) и Литвы (1:2).