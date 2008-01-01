Тренерские штабы национальной и молодежной сборных Казахстана по футболу будут отправлены в отставку - источник

Казахстанская федерация футбола уволит тренерские штабы национальной и молодежной сборных. Об этом сообщает телеграм-канал "Гол емес!" со ссылкой на неофициальные источники.

По данным паблика, такие кардинальные меры будут приняты 19 ноября. Также в отставку уйдут некоторые руководители, непосредственно курирующие эти команды.

Напомним, национальная сборная в среду, 18 ноября, в Алматы проиграла Литве и заняла последнее место в группе Лиги наций, из-за чего теперь ей предстоит сыграть стыковые матчи за право остаться в Лиге С.

Днем ранее в Шымкенте молодежная сборная проиграла Фарерским островам в последнем матче отбора на Евро, выход в следующую стадию так же не был оформлен.

Отрезвляющая отмена лимита, "огород" в Шымкенте и неделя отдыха. Почему "молодежка" провалилась с Фарерами