Определился победитель группы сборной Казахстана в Лиге наций

Сборная Албании по футболу стала победителем 4-й группы Лиги С, в которой выступала команда Казахстана, и теперь перейдет в Лигу В в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче за повышение в классе Албания на своем поле со счетом 3:2 одержала победу над Беларусью.

Беларусь, в свою очередь, так же как и Литва, победившая Казахстан, остается в Лиге С.

Напомним, что сборной Казахстана, потерпевшей поражение в последнем матче группы, теперь предстоит провести стыковые матчи за сохранение прописки в дивизионе или понижение в классе до Лиги D.