Сборная Казахстана проиграла Литве и сыграет в стыковых матчах за сохранение места в дивизионе Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от Литвы в последнем матче группы Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 1:2.

Хозяева первыми поразили ворота соперника - на 38-й минуте отличился Абат Аймбетов. Но вела в счете казахстанская команда недолго. Спустя всего две минуты гости заставили капитулировать Стаса Покатилова. Победный же гол Литва забила уже на четвертой добавленной минуте.

При этом почти половину матча Казахстан провел в меньшинстве - на 50-й минуте красную карточку заработал Исламбек Куат.

Подробную статистику можно посмотреть здесь.

Проиграв, сборная Казахстана осталась на последнем месте группы 4 Лиги С и теперь сыграет в стыковых матчах, чтобы не вылететь в более низший дивизион. В шести играх команда набрала четыре балла. С положением команд можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, что ранее появилась информация, что этот матч станет последним для главного тренера сборной Казахстана чеха Михала Билека, однако тот заявил, что планирует отработать свой контракт, действующий до января.

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