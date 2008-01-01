Экс-вратарь сборной Андрей Сидельников отказался от гражданства Казахстана

Экс-вратарь Андрей Сидельников, выступавший много лет в КПЛ, отказался от казахстанского гражданства, сообщает matchtv.ru. По словам бывшего футболиста, на его позиции в КПЛ для клубов большая роскошь держать легионеров, поэтому он в свое время расстался с российским паспортом.

- Ты только что прилетел из Казахстана. Ездил по делам?

- Моя жена из Алма-Аты, она навещала родственников, а я решал вопрос с гражданством. Во время карьеры получил их паспорт, чтобы не быть легионером в местной лиге. А чтобы вернуть российское гражданство, нужно было отказаться от казахстанского.

- Звучит сложно.

- Это был необходимый шаг тогда, для клуба слишком роскошно держать вратаря-легионера. Кроме того, мне предложили играть за сборную Казахстана. Сначала отказывался, хотел проводить больше времени с семьей, но потом решил, что играть за Казахстан - это хорошая идея. Ни разу не пожалел. Попасть в сборную России шансов не было, а так я сыграл против Германии, Нидерландов, Бельгии, Австрии. 29 матчей провел, чем очень горжусь.

Напомним, Сидельников объявил о завершении карьеры в январе 2018 года. Свою профессиональную деятельность он начал в 1997-м в московском "Спартаке", воспитанником которого являлся. В казахстанской премьер-лиге выступал с 2008 года, поиграв за "Актобе", "Кайрат" и "Ордабасы". С 2010 по 2015-й он входил в состав сборной Казахстана.

По признанию вратаря, за карьеру он заработал три миллиона долларов. В прошлом году Сидельников подал в суд на "Актобе" и потребовал 25 миллионов тенге.