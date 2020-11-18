Стал известен состав сборной Казахстана на возможно последний матч Михала Билека

Стал известен состав национальной сборной Казахстана по футболу на домашний матч против Литвы, сообщает в своем телеграм-канале журналист Айдын Кожахмет.
Сегодня в 21:00 в Алматы команда проведет заключительную встречу в рамках группового этапа Лиги наций.
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Подопечных Михала Билека устроит только победа, чтобы обезопасить себя от стыковых игр и возможного понижения в классе. При этом ранее сообщалось, что мачт может стать последним для чешского специалиста в качестве главного тренера сборной Казахстана.
Вратарь: Стас Покатилов;
Защитники: Ян Вороговский, Александр Марочкин, Юрий Логвиненко, Нуралы Алип, Тимур Досмагамбетов;
Полузащитники: Айбол Абикен, Исламбек Куат, Асхат Тагыберген;
Нападающие: Алексей Щеткин, Абат Аимбетов.
Перед этой игрой казахстанцы идут последними в квартете 4 дивизиона С. Литовцы с пятью баллами располагаются на третьей позиции. Положение команд можно посмотреть по этой ссылке.
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