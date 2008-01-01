"Поражение в первом матче было шоком". Экс-легионер "Иртыша" из Литвы - о предстоящем матче Лиги наций

Димаш Тулегенов

Бывший защитник сборной Литвы Георгас Фрейдгеймас, ранее выступавший в чемпионате Казахстана за "Иртыш" и "Окжетпес", в своем интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о том, как отреагировал на новости о проблемах павлодарского клуба. Также футболист признался, какие чувства испытывал после первого матча между сборными Литвы и Казахстана, и дал прогноз на сегодняшнюю игру.



- Георгас, вы в курсе того, что произошло в этом году с "Иртышом"?



- Да, я очень расстроился, когда услышал про "Иртыш". До самого конца я не верил, что все это происходит с командой и что ее могут снять с премьер-лиги. Очень печально за ребят, которые там играли, и особенно за тех, кто поддерживал клуб. У меня был фантастический сезон там, и услышать такую новость было грустно.



- Вы поддерживаете связь с кем-либо из Казахстана?



- Да, конечно, я встретил там прекрасных людей. С некоторыми из них я все еще на связи и слежу за тем, как складываются их карьеры.



- Вы видели первый матч между сборными Литвы и Казахстана в текущем розыгрыше Лиги наций?



- Конечно, я смотрел эту игру. Для меня это было шоком. Я не мог представить, что мы проиграем.



- Сегодня для обеих команд решающий матч, ведь проигравший рискует вылететь в дивизион D. Что вы думаете о предстоящей игре и каков ваш прогноз?



- Очень грустно, что Литва и Казахстан борются за третье место. Я думаю, что это группа, в которой собраны равные команды и я бы хотел, чтобы сегодня Литва и Казахстан оспаривали первое место. Все-таки для меня Литва всегда, без сомнений, - номер один, а с Казахстаном меня связывают особые чувства, поэтому я желаю им всего наилучшего. Говоря о сегодняшнем матче, отмечу, что всем сердцем буду поддерживать сборную Литвы, и я думаю, что ребята сегодня не проиграют.



Напомним, что Фрейдгеймас в 2016 году выступал за "Иртыш", а сезон-2017 провел в составе "Окжетпеса". С мая этого года Георгас выступает за клуб второго дивизиона Литвы "Витис" (Вильнюс). В рамках КПЛ он провел 42 матча и забил два мяча. По итогам сезона-2016 вместе с "Иртышом" стал бронзовым призером чемпионата Казахстана.