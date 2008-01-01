В сборной игроков КПЛ выявлены случаи заражения коронавирусом

У четырех игроков сборной Армении диагностировали коронавирус, сообщается на сайте футбольной организации.



Отмечается, что Геворг Казарян, Саргис Адамян, Андре Чалишир и Григор Меликсетян не примут участие в матче Лиги наций с Северной Македонией из-за положительного теста на COVID-19.



Коронавирус диагностирован также у тренера по физподготовке Хавьера Миньяно, а также трех членов делегации.



Таким образом, к матчу с Северной Македонией, который состоится 18 ноября в Никосии, готовятся только 19 футболистов.



Напомним, из игроков казахстанской премьер-лиги за сборную Армении выступают Давид Юрченко ("Шахтер"), Камо Оганесян ("Кайрат"), Арман Оганесян ("Тобол") и Тигран Барсегян ("Астана").