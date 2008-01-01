В сборной игроков КПЛ выявлены случаи заражения коронавирусом

В обойме осталось 19 футболистов.

Фото: ffa.am©
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Сегодня 15:14

У четырех игроков сборной Армении диагностировали коронавирус, сообщается на сайте футбольной организации.

Отмечается, что Геворг Казарян, Саргис Адамян, Андре Чалишир и Григор Меликсетян не примут участие в матче Лиги наций с Северной Македонией из-за положительного теста на COVID-19.

Коронавирус диагностирован также у тренера по физподготовке Хавьера Миньяно, а также трех членов делегации.

Таким образом, к матчу с Северной Македонией, который состоится 18 ноября в Никосии, готовятся только 19 футболистов.

Напомним, из игроков казахстанской премьер-лиги за сборную Армении выступают Давид Юрченко ("Шахтер"), Камо Оганесян ("Кайрат"), Арман Оганесян ("Тобол") и Тигран Барсегян ("Астана").

Метки:
Футбол КПЛ-2020 Армения Лига наций Коронавирус
Футбол Сборные
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Сегодня 15:14
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