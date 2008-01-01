Капитан казахстанской "молодежки" отреагировал на позорное поражение в отборе на Евро-2021

Команда Кулшинбаева пропустила три мяча.

Алибек Касым. Фото: КФФ©
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Сегодня 14:42
Капитан молодежной сборной Казахстана по футболу Алибек Касым поделился своими эмоциями после поражения от Фарерских островов в рамках отборочного цикла Евро-2021.

Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

"Причины нужно искать в себе, потому что такую сборную мы должны были обыгрывать - все-таки играли дома, заключительная игра. Наш возраст заканчивается, хотели победить, закончить на мажорной ноте, но у нас, как видите, не получилось, пропустили необязательные три мяча, потом начали забивать, просыпаться, но уже было поздно. Стыдно, что проигрываем дома. Просто нет слов. У болельщиков просим прощения, это не первый раз, но мы делали все, что могли. Есть много причин...Но счет на табло", - приводит слова игрока пресс-служба КФФ.

Видеообзор матча, или как казахстанская "молодежка" проиграла Фарерским островам

После этой игры казахстанская команда финишировала на четвертом месте, набрав десять очков. Фарерские острова с девятью баллами оказались на пятой строчке. С турнирным положением команд в группе 6 можно ознакомиться здесь.
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Сегодня 14:42
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