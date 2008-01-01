Они уже в Лиге С. Казахстан займет место Фарерских островов и Гибралтара?

Димаш Тулегенов

Сборные Фарерских островов и Гибралтара стали победителями своих групп в текущем розыгрыше Лиги наций. Корреспондент Vesti.kz поразмышлял о том, с кем предстоит конкурировать сборной Казахстана, если команда вылетит в Лигу D.



Дивизион D является слабейшим в Лиге наций. На этом уровне есть всего две группы, одна из которых включает всего три сборные. В первой группе Лиги D соревновались Фарерские острова, Мальта, Латвия и Андорра, а во второй - Гибралтар, Лихтенштейн и Сан-Марино. По итогам вчерашних матчей заключительного тура группового этапа Фарерские острова и Гибралтар стали победителями групп. Гибралтар сыграл дома вничью с Лихтенштейном, а Фареры, молодежная команда которых вчера на выезде одолела сборную Казахстана U-21, в гостях разошлись миром с Мальтой.



Теперь Фареры и Гибралтар обеспечили себе выступления в Лиге С в следующем розыгрыше турнира. А их места в слабейшем дивизионе займут две из четырех команд, финишировавших последними в группах Лиги С. В первых двух группах дивизиона С главные неудачники уже определились - это сборные Кипра и Эстонии. Их уже ждут стыковые матчи, при проигрыше в которых они могут попасть в слабейшую лигу. В третьей группе сегодня все решат между собой команды Косова и Молдовы, а в четвертой - сборные Казахстана и Литвы.



Если сборная Казахстана проиграет в предстоящей встрече, а затем еще и умудрится уступить в стыковых играх, то вскоре ее ждут увлекательные противостояния с командами Мальты, Латвии, Андорры, Лихтенштейна и Сан-Марино. Перспектива, скажем честно, так себе. Поэтому команде Михала Билека нужно всеми силами сохранить себе прописку в дивизионе С. Отметим, что суммарное население Фарерских островов и Гибралтара уступает числу жителей города Жезказган.







Что касается тех сборных, которые отправятся из Лиги С на повышение, то уже это себе гарантировала Черногория, с которой казахстанцы совсем недавно сыграли по нулям. Также в Лигу B могут подняться Северная Македония/Армения, Словения/Греция и Беларусь/Албания. Из Лиги B в дивизион С, скорее всего, отправится Северная Ирландия. Также шансы на понижение есть у кого-то из пар Словакия/Израиль, Сербия/Турция, Болгария/Ирландия.



Все решающие матчи групповой стадии Лиги наций будут сыграны уже сегодня ночью. Сборная Казахстана на своем поле примет Литву. Начало матча запланировано на 21:00 по местному времени.



Фото: КФФ