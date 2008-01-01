Не ударим в грязь лицом? Прямая трансляция решающего матча сборной Казахстана в Лиге наций

Начало - в 21:00.

Фото: КФФ©
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Сегодня 12:00

Сегодня, 18 ноября, сборная Казахстана по футболу проведет заключительный матч в рамках группового этапа Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча шестого тура с Литвой пройдет на Центральном стадионе в Алматы и начнется в 21:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этой игрой казахстанцы идут последними в квартете 4 дивизиона С. Литовцы с пятью баллами располагаются на третьей позиции. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

Подопечных Михала Билека устроит только победа, чтобы обезопасить себя от стыковых игр и возможного понижения в классе.

Напомним, что первая игра команд в Вильнюсе завершилась победой казахстанской команды - 2:0.  

Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Лига наций Литва
Футбол Сборные
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Сегодня 12:00
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