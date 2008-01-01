Не ударим в грязь лицом? Прямая трансляция решающего матча сборной Казахстана в Лиге наций

Сегодня, 18 ноября, сборная Казахстана по футболу проведет заключительный матч в рамках группового этапа Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Встреча шестого тура с Литвой пройдет на Центральном стадионе в Алматы и начнется в 21:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.



Перед этой игрой казахстанцы идут последними в квартете 4 дивизиона С. Литовцы с пятью баллами располагаются на третьей позиции. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.



Подопечных Михала Билека устроит только победа, чтобы обезопасить себя от стыковых игр и возможного понижения в классе.



Напомним, что первая игра команд в Вильнюсе завершилась победой казахстанской команды - 2:0.