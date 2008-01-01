Тренер казахстанской "молодежки" нашел объяснение позорному поражению в матче отбора на Евро

Наставник молодежной сборной Казахстана по футболу Алмас Кулшинбаев прокомментировал игру с Фарерскими островами в рамках отборочного цикла Евро-2021.



Встреча в Шымкенте завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.



"В связи с тем, что у нас скомканный чемпионат, то есть стартовал позднее, чем западные, на сборы практически времени не оставалось, было два дня на подготовку. Что-то успели, что-то нет. Поражение обидное, пропускать три мяча от Фарерских островов... Если говорить футбольным языком, четыре удара - три гола. Хотя мы имели преимущество - и территориальное, и игровое. Где-то ребята меня не услышали, что контратаки будут опасными, в двух моментах с голами соперника можно было остановить атаку за счет нарушения правила. Сами себе привезли голы, не умаляя заслуги Фарерских островов. В конце могли вытащить матч, но не везет так не везет. Можно сказать, проиграли по делу.



Хотелось бы, чтобы игроки молодежной сборной играли хотя бы в первой лиге, или сделали какой-то лимит, чтобы у них была игровая практика, а у нас не было проблем, иначе нереально подогнать команду за два дня. Я уже говорил, что для подготовки необходима неделя, чтобы подтянуть игровой тонус команды и "физику". Хотя в связи с пандемией это невозможно было сделать", - приводит его слова пресс-служба КФФ.



После этой неудачи казахстанская команда финишировала на четвертом месте, набрав десять очков. Фарерские острова с девятью баллами оказались на пятой строчке. С турнирным положением команд в группе 6 можно ознакомиться здесь.