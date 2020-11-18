Победа над Литвой в Лиге наций может стать исторической для сборной Казахстана

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Сборная Казахстана в случае успеха в матче Лиги наций против Литвы впервые за пять лет закончит год победой, сообщает корреспондент Vesti.kz. За это время национальная команда в заключительных встречах года потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.
Последний раз в заключительном матче года сборная Казахстана побеждала в 2015-м в рамках отборочного турнира Евро-2016 - благодаря голу Исламбека Куата была обыграна в Риге сборная Латвии (1:0). После этого были три поражения от Дании - 1:4, Грузии - 1:2 и Шотландии - 1:3, а также ничья с Арменией - 1:1.
Отметим, что за всю историю в заключительных матчах года (помимо победы в 2015-м) национальная команда выигрывала один раз, одолев в октябре 1992 года в Кызылорде Кыргызстан (2:0) в рамках международного турнира. В остальных случаях сборная проиграла 18 последних матчей года и шесть игр завершила вничью.
Кроме того, в Алматы национальная команда не побеждала в официальных матчах более 12 лет. Последний раз она выигрывала в этом городе в августе 2008 года. Тогда в рамках отборочного турнира ЧМ-2010 со счетом 3:0 была разгромлена Андорра.
После этого сборная сыграла в Алматы семь официальных встреч, в которых уступила с общим счетом 4:18. Победы над Кыргызстаном (5:2) в 2012 году и Таджикистаном (2:1) в 2014-м состоялись в товарищеских встречах.
Что касается статистики личных встреч сборных Казахстана и Литвы, то у нашей команды есть преимущество. В истории команд было сыграно два матча: в марте 2014 года товарищеская игра в Турции завершилась вничью - 1:1, а на старте нынешней Лиги наций сборная Казахстана обыграла соперника в Вильнюсе со счетом 2:0.