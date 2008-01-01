Победа над казахстанской "молодежкой" стала исторической для Фарерских островов

Победа над Казахстаном
в отборе на Евро-2021 получилась исторической для молодежной сборной Фарерских островов
, сообщает KazFootball.kz
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Отмечается, что островитяне прервали безвыигрышную гостевую серию, которая продлилась 11 лет. Последняя выездная победа датируется 18 ноября 2009 года - над Латвией U-21 (1:0). С тех пор Фарерские острова потерпели 20 поражений и четырежды сыграли вничью.
Напомним, что заключительный матч квалификации Евро-2021 Казахстан (U-21) - Фарерские острова (U-21) прошел в Шымкенте и завершился
победой гостей со счетом 3:2. С турнирным положением команд в группе 6 можно ознакомиться здесь
.