Победа над казахстанской "молодежкой" стала исторической для Фарерских островов

До этого островитяне потерпели 20 поражений.

Фото: КФФ©
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Сегодня 08:00
Победа над Казахстаном в отборе на Евро-2021 получилась исторической для молодежной сборной Фарерских островов, сообщает KazFootball.kz.

Отмечается, что островитяне прервали безвыигрышную гостевую серию, которая продлилась 11 лет. Последняя выездная победа датируется 18 ноября 2009 года - над Латвией U-21 (1:0). С тех пор Фарерские острова потерпели 20 поражений и четырежды сыграли вничью.

Напомним, что заключительный матч квалификации Евро-2021 Казахстан (U-21) - Фарерские острова (U-21) прошел в Шымкенте и завершился победой гостей со счетом 3:2. С турнирным положением команд в группе 6 можно ознакомиться здесь.
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Сегодня 08:00
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