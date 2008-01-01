Стас Покатилов из "Кайрата" стал лучшим вратарем Лиги наций по количеству сейвов

В пяти матчах он пропустил семь мячей.

Фото: КФФ©
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Сегодня 07:40
Представитель "Кайрата" и сборной Казахстана по футболу Стас Покатилов стал лучшим вратарем Лиги наций по количеству сейвов, сообщает официальный сайт алматинского клуба со ссылкой на УЕФА.

В активе голкипера 21 отбитый удар, в среднем - 4,2 за игру. В пяти матчах турнира Покатилов пропустил семь мячей и две встречи отстоял на ноль.

Список голкиперов выглядит следующим образом:

Стас Покатилов (Казахстан) - 21 сейв
Георгий Бущан (Украина) - 20 сейвов
Ибрахим Шехич (Босния и Герцеговина) - 19 сейвов
Жозеп Гомес (Андорра) - 18 сейвов
Ян Зоммер (Швейцария) - 18 сейвов

Отметим, что сегодня, 18 ноября, подопечные Михала Билека дома сыграют с Литвой. Начало - в 21:00 по времени Нур-Султана.
Метки:
Футбол Кайрат ФК Лига наций Сборная РК по футболу
Футбол Сборные
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Сегодня 07:40
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