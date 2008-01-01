"Хороший шанс взять реванш". Главный тренер сборной Литвы - о матче с Казахстаном

Главный тренер сборной Литвы Валдас Урбонас считает, что у его команды есть хороший шанс взять реванш в матче Лиги наций против команды Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он оценил уровень всех соперников по группе и рассказал, почему в сборную не вызываются игроки из казахстанской премьер-лиги.



- Что ожидаете от игры против Казахстана?



- Завтра ожидается последняя игра в Лиге наций, ситуация сложилась так, что идет борьба с Казахстаном за третье место. Нас встретила холодная погода, но на поле ожидает жаркая борьба. Будем готовится к этому. Все здоровы. Хочется закончить этот розыгрыш на мажорной ноте. Будем бороться.



- Насколько погода скажется на игре и на действиях вашей команды?



- Трудно оценивать состояние поля. Я слышал, что газон в Алматы очень хороший. Мы должны приспособиться к условиям, должны думать больше об игре и как добиться хорошего результата.



- Первая игра состоялась в Вильнюсе, которую ваша команда проиграла.



- При таком содержании игры мы могли бы на большее рассчитывать в том матче. Сейчас хороший шанс и время взять реванш.



- Стояла ли задача выхода из группы? С чем связана удачная серия после поражения от Казахстана?



- По содержанию самой игры все команды равные. До последнего тура Казахстан мог занять первое место, а теперь, мы боремся за третье место. Я позитивно оцениваю тот момент, что мы набрали очки, несмотря даже на поражение от Казахстана. Меня радует что мы выдерживаем конкуренцию.



- С чем связано отсутствие в сборной игроков из чемпионата Казахстана Артураса Жулпы и Витаутаса Андрюшкявичуса, а также Мантаса Куклиса, который выступал в казахстанской премьер-лиге?



- После прошого года, когда мы неудачно выступили в квалификации Евро-2020, должны были предпринять меры. Сейчас ищем варианты, предприняли шаги по обновлению состава. Но для Жулпы, Андрюшкавичюса и Куклиса двери в команду не закрыты.



- Поменяло ли расклады перед матчем отсутствие лидеров сборной Казахстана?



- Вижу, что в вашей команде произошла ротация. Завтра увидим, как это повлияет на игру. В принципе, я думаю в Казахстане есть другие квалифицированные игроки, которые смогут восполнить потери. Иногда приходится играть без лидеров. Мы уважаем сборную Казахстана и готовимся к серьезной игре.



- Насколько важно остаться в этом дивизионе?



- В спортивной жизни хочется чего то добиваться и достигать. Здесь наша задача удержаться в этом дивизионе. И мы намерены это сделать. Завтра игра все покажет.



Напомним, матч Казахстан - Литва пройдет 18 ноября в Алматы.



Сборная Казахстана занимает последнее четвертое место в группе 4 дивизиона C. Команда Михала Билека набрала четыре очка и отстает на один балл от сборной Литвы, которую обыграла в матче первого тура в Вильнюсе со счетом 2:0. С турнирным положением можно ознакомиться по этой ссылке.