Исламбек Куат высказался о шансе для сборной Казахстана и назвал главный фактор для победы над Литвой в Лиге наций

Полузащитник сборной Казахстана и ФК "Химки" Исламбек Куат назвал главный фактор, который позволит обыграть команду Литвы в матче шестого тура Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он считает, что, несмотря на погодные условия, газон на Центральном стадионе Алматы не помешает показать хороший футбол.



"Как погода повлияет на игру? На стадионе хороший агроном, я уверен, что он подготовит поле к завтрашнему матчу. Мы будем играть как команда, как единое целое, наш шанс на победу в этом", - заявил Куат.



Напомним, матч пройдет на Центральном стадионе Алматы завтра, 18 ноября. Сборная Казахстана занимает последнее место в группе 4 дивизиона C, набрав четыре очка. У Литвы пять баллов и третье место. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.