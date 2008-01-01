"Будем играть на результат". Билек рассказал о матче с Литвой и прокомментировал информацию о своей отставке

Наставник Сборной Казахстана по футболу Михал Билек отметил, что в матче Лиги наций против Литвы команда будет действовать на результат сообщает корреспондент Vesti.kz. Специалист прокомментировал информацию о своей отставке и рассказал о том, что не получилось в матче с Албанией.



- В чем шанс сборной в матче с Литвой?



- Играть единой командой и грамотно действовать в обороне.



- Что не получилось в матче с Албанией?



- Во втором тайме мы не реализовали свои возможности. Вр втором тайме могли забивать Вороговский и Суюмбаев.



- Прокомментируйте информацию о вашей отставке.



- У меня контракт до января, я сосредоточен на матче и ни с кем из руководства о новом соглашении не разговаривал.



- Прокомментируйте ситуацию с Исламханом, вы с ним на связи?



- Я не знаю всей ситуации, не контактирую с ним.



- Какой футбол будет завтра?



- Будем играть на результат. Вне зависимости от погоды, нам важно победить.



Напомним, матч Казахстан - Литва в рамках шестого тура Лиги наций пройдет завтра, 18 ноября, в Алматы. После поражения от Албании подопечные Билека лишилась шансов занять первое место в группе 4. Лидирует в квартете команда Беларуси, набравшая десять баллов. У Албании восемь очков. Более подробно с турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.