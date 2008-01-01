"Было бы обидно остаться на последнем месте". Экс-игрок клубов КПЛ из Литвы - о матче Лиги наций против Казахстана

Алишер Абдулин

В заключительном матче Лиги наций между сборными Казахстана и Литвы шансы соперников на успех равны, считает считает экс-футболист "Жетысу", "Актобе" и "Тобола" Арунас Климавичюс. Бывший защитник сборной Литвы в интервью корреспонденту Vesti.kz оценил состояние команды гостей и рассказал, за счет чего может победить та или другая сборная.



- Чего ожидаете от матча с Казахстаном?



- Этой осенью сборная Литвы показывает очень хорошие результаты, давно такого не было. С оптимизмом смотрим на эту игру. Просто было бы обидно при хороших результатах и количестве набранных очков остаться на последнем месте. Если проиграем, то окажемся на четвертой строчке.



- Что изменилось в игре и психологии сборной Литвы по сравнению с первым матчем против Казахстана?



- После поражения от Казахстана была победа над Албанией. В психологическом плане это дало хорошие эмоции. В следующих матчах стало ясно, что сборной Литвы нужна победа, чтобы почувствовать уверенность. В итоге выдали беспроигрышную серию. Такой серии давно не было в истории сборной, наверное больше десяти лет. В последнем матче было поражение от Беларуси, но я не думаю, что это поменяет менталитет игроков и скажется на их уверенности.



- Можно ли назвать сборную Казахстана фаворитом в предстоящей встрече, как об этом говорили некоторые перед первым матчем?



- Наверное, в предыдущей игре ваши специалисты считали фаворитом сборную Казахстана. В Литве считали обе команды равными. Сейчас выиграет та сборная, которая будет лучше психологически и физически готова на данный момент. Сложно назвать фаворита.



- Какие потери в составе сборной Литвы?



- Не смогут сыграть одни из лучших футболистов: нападающий Федор Черных и вратарь Эрнестас Шеткус.



- Потери сборной Казахстана количественно выглядят более масштабными.



- Могу сказать, что для таких сборных как Казахстан и Литва любые потери являются значимыми. Каждый игрок очень важен.



- Матч пройдет в непростых погодных условиях



- Литовские футболисты играли и в более экстремальных условиях. Я ранее говорил, что Литва и Казахстан едва ли не единственные сборные в Европе, выступающие на искусственном поле, и это не создает никакого преимущества этим командам в очном матче, то же самое касается и климатических условий. Мы не южная страна и каждый наш футболист играл на снегу, поэтому это не является шоком.



Отметим, что 38-летний Климавичюс выступал в КПЛ с 2011 по 2015 год за такие клубы, как "Жетысу", "Актобе" и "Тобол". Провел 118 матчей в чемпионате страны и забил восемь мячей. На его счету серебряные и бронзовые медали премьер-лиги. В начале 2020 года завершил карьеру. Сейчас возглавляет профсоюз футболистов Литвы.



Напомним, матч Казахстан - Литва пройдет в Алматы 18 ноября. Команда Михала Билека занимает последнее, четвертое место в группе 4 дивизиона C, набрав четыре балла. У Литвы третья строчка и пять очков. С турнирным положением можно ознакомиться здесь.