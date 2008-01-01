Казахстанская "молодежка" проиграла в последнем матче отбора на Евро

Молодежная сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от Фарерских островов, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:3. При этом гости вели по ходу встречи 3:0 и у команды почти получилось совершить камбэк.

В первом тайме Фарерские открыли счет на 20-й минуте. После перерыва гости отличились еще дважды - на 50-й и 64-й минутах. Затем Казахстану почти удалось свести игру к ничьей. Сначала на на 65-й минуте разрыв сократил вышедший на замену Рамазан Каримов. А затем на 81-й пенальти забил Оралхан Омиртаев. Подробную статистику встречи можно посмотреть здесь.

Отметим, что это был последний матч "молодежки" на чемпионат Европы. Нужно было как минимум занять второе место, но команда с этой задачей не справилась. С турнирной таблицей можно ознакомиться по этой ссылке.