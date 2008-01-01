Казахстанская "молодежка" проиграла в последнем матче отбора на Евро

Сборная дома принимала команду Фарерских островов.

Фото: КФФ©
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Сегодня 18:52
Молодежный (U-21) чемпионат Европы
Отборочный этап
Казахстан (U-21) - Фарерские острова (U-21) 2:3

Голы: Радосавлевич, 20 (0:1); Кнудсен, 50 (0:2); Йоханнесен, 360 (0:3); Каримов, 360 (1:3); Омиртаев, 360 (2:3)

Турнирная таблица

Молодежная сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от Фарерских островов, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:3. При этом гости вели по ходу встречи 3:0 и у команды почти получилось совершить камбэк. 

В первом тайме Фарерские открыли счет на 20-й минуте. После перерыва гости отличились еще дважды - на 50-й и 64-й минутах. Затем Казахстану почти удалось свести игру к ничьей. Сначала на на 65-й минуте разрыв сократил вышедший на замену Рамазан Каримов. А затем на 81-й пенальти забил Оралхан Омиртаев. Подробную статистику встречи можно посмотреть здесь.

Отметим, что это был последний матч "молодежки" на чемпионат Европы. Нужно было как минимум занять второе место, но команда с этой задачей не справилась. С турнирной таблицей можно ознакомиться по этой ссылке

Метки:
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Футбол Сборные
3
Сегодня 18:52
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