"Я злюсь, смотря на это". Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" отреагировал на сумасшедший гол Абикена

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин выступил с резкой критикой в адрес вратаря сборной Албании Этрита Бериши после игры с Казахстаном в Лиге наций, передает ITV Football.

В матче пятого тура группового этапа, который прошел в в Тиране, хозяева одержали победу со счетом 3:1. При этом на 24-й минуте Бериша пропустил сумасшедший гол от полузащитника "Кайрата" Айбола Абикена, который восхитил Европу.

Бериша вышел далеко из ворот и не поймал мяч. Для Абикена этот гол стал дебютным за сборную Казахстана.

"Его бы не простили за это. Что он делал? Какая глупость. Я злюсь, смотря на это", - сказал Кин.

Сумасшедший выстрел Абикена с центра поля и еще семь эффектных голов сборной Казахстана