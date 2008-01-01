Михал Билек покидает пост главного тренера сборной Казахстана по футболу

Чешский специалист Михал Билек покинет пост главного тренера сборной Казахстана по футболу после матча Лиги наций с Литвой, который станет для команды последним в группе. Об этом сообщает meta-ratings.kz.

По данным СМИ, контракт не намерена продлевать Федерация футбола. А Билек уже сообщил об этом остальному тренерскому штабу.

Напомним, чех начал работу в сборной Казахстана в 2019 году. Под его руководством национальная команда заняла пятое место в группе отборочного турнира Евро-2020.

Сейчас же в Лиге наций-2020 сборная Казахстана, выступающая в Лиге С, за тур до конца занимает последнее место в группе с четырьмя очками. Подробнее с положением команд можно ознакомиться по этой ссылке.

В заключительной для Билека встрече Казахстан в Алматы 18 ноября примет Литву. В предыдущей же встрече 15 ноября команда на выезде проиграла Албании со счетом 1:3. Это поражение стало для сборной Казахстана третьим в группе.