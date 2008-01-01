"Был ли шанс на ничью? Скорее нет". Экс-тренер сборной Казахстана оценил матч с Албанией

Он отметил гол Айбола Абикена.

Фото: fshf.org©
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Сегодня 20:37

Сборная Казахстана по футболу непременно должна побеждать Литву в последнем туре Лиги наций, считает экс-главный тренер национальной команды Вахид Масудов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он оценил матч с Албанией и отметил гол Айбола Абикена.

"Албанцы были очень хороши по игре. Очень мастеровитая команда, играющая в современный европейский футбол. Я думаю, хорошо, что наши смогли поймать их на ошибке. Здесь больше заслуга Абикена, чем промах вратаря. Он увидел что тот вышел, правильно оценил ситуацию и пробил - получился красивый гол.

Был ли шанс зацепиться за ничью? Думаю, скорее всего нет. Албанцы играли очень неплохо, а наша команда допустила достаточно ошибок в обороне. К сожалению, бросаются в глаза кадровые потери в том числе и среди защитников.

Теперь домашний матч с Литвой, где нужно реабилитироваться, собраться на эту игру. Если не хотим оказаться в последнем дивизионе, то конечно, нужно только побеждать в последнем домашнем матче", - заявил Масудов.

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Отметим, поражение в Албании стало третьим для сборной Казахстана в группе 4 дивизиона С, где она с четырьмя очками осталась на последнем, четвертом месте. Более подробно с турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Метки:
Масудов Вахид Сборная РК по футболу Лига наций Албания
Футбол Сборные
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Сегодня 20:37
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