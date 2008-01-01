"Это будет малый финал". В европейской сборной сделали заявление перед матчем с Казахстаном в Лиге наций

Главный тренер сборной Литвы Валдас Урбонас прокомментировал прошедший матч с Беларусью, которой его команда проиграла в гостях со счетом 0:2, а также поделился ожиданиями от последнего матча в группе Лиги наций с Казахстаном.



Футболист "Астаны" забил гол и вывел сборную на первое место в группе Казахстана в Лиге наций



"В первую очередь следует поздравить сборную Беларуси с победой. Понятно, что они боролись за победу, и мне казалось, что мы действительно сражаемся. Печально в первую очередь за конечный результат, но зато игра, ее организация, позиционные атаки, контроль мяча были на хорошем уровне. Жаль, что не удалось превратить этот контроль в моменты у ворот белорусской команды. Нам не хватило смекалки, и поэтому мы не достигли цели", - приводит его слова delfi.lt.



- Каковы ваши цели и ожидания от матча в Казахстане? Можно ли сказать, что этот матч станет малым финалом группы для сборной Литвы?



- Если вчера мы говорили о том, что все команды могут занять любое место в группе, то после последнего матча стало ясно, что Албания сыграет этот большой финал с Беларусью, а нам с Казахстаном нужно будет выяснить, кто займет третье место в группе. Ясно, что мы должны принять этот факт и подготовиться к матчу.



Встреча шестого тура Казахстан - Литва пройдет в Алматы 18 ноября. Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.