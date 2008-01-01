"Глубоко переживаю...". Генсек КФФ высказался о поражении сборной Казахстана в Албании

Команда потеряла шансы на первое место.

Азамат Айтхожин. Фото: КФФ©
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Сегодня 14:25
Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин прокомментировал поражение национальной команды от Албании в рамках пятого тура Лиги наций.

"Глубоко переживаю каждую неудачу национальной сборной, пропускаю через себя. Отсутствие целого ряда ведущих футболистов, а также допущенные индивидуальные ошибки, привели к поражению. Игроки, заменившие лидеров, бились, не жалея сил. Они отдали всего себя на поле ради страны" - написал он на своей странице в Instagram.

Встреча прошла в Тиране и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Это поражение стало третьим для казахстанской команды в группе 4 дивизиона С, где она с четырьмя очками осталась на последнем, четвертом месте.

Следующую игру подопечные Михала Билека проведут на своем поле с Литвой 18 ноября.
Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Албания Лига наций КФФ
Футбол Сборные
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Сегодня 14:25
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