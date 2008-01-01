Волшебный дриблинг Вороговского и провал Куата в обороне. Разбор игры сборной Казахстана против Албании

Димаш Тулегенов

Сборная Казахстана по футболу уступила в матче пятого тура Лиги наций против Албании (1:3), тем самым потеряв все шансы занять первое место в группе. Корреспондент Vesti.kz проанализировал выступления игроков казахстанской команды и выделил лучшего.



Михал Билек выставил состав по схеме 3-5-2. Из того, что стало для болельщиков непривычным - разве что позиция Александра Марочкина в самом центре обороны (обычно защитник "Кайсара" в схеме с тремя центральными располагался на краю). Матч команда начала очень энергично, оказывая ощутимое давление на оборону хозяев. Но продолжалось это не так долго, как хотелось бы гостям, да и забить казахстанцам не удалось. На 15-й минуте был пропущен первый гол, а на 23-й счет стал 2:0 в пользу албанцев, которые раз за разом пользовались ошибками гостей в обороне. После второго гола свою пушку продемонстрировал Айбол Абикен, решивший, что нет никакого смысла тянуть до последнего и пробивший по воротам соперника сразу же после развода мяча в центральном круге. После этого гола проснулась не только команда, но и верившие в нее болельщики. Но ничего особенного команде создать для второго гола не удалось, а вот необязательный пенальти в свои ворота сборная Казахстана получила - победа Албании со счетом 3:1.



Вратарь. Стас Покатилов. В целом серьезных претензий к Стасу нет. В пропущенных голах главным виновником являлся явно не он. В активе у Покатилова семь сейвов за матч.



Защита: Олжас Керимжанов, Александр Марочкин, Нуралы Алип







Керимжанов матч явно провалил, хотя провел на поле всего лишь тайм. Олжас 20 раз коснулся мяча, совершил один отбор, но куда больше бросается в глаза, что каждая третья передача оказывалась неточной. В первом тайме Керимжанов совершил грубую ошибку, выведя соперника один на один с Покатиловым. Кроме того, на счету центрального защитника лишь одна выигранная верховая дуэль из четырех, а еще желтая карточка.



Марочкин провел на поле весь матч, выиграл пять воздушных единоборств из восьми, совершил три отбора. Но в целом было видно, что между защитниками нет должного взаимопонимания. Ввиду того, что Александр был центральным в тройке, на нем это сказывалось сильнее. Также именно Марочкин привез пенальти и заработал желтую карточку.



Нуралы провел не самый лучший матч. На счету молодого оборонца есть как положительные моменты, так и отрицательные. Сложилось впечатление, что при первом пропущенном мяче именно Алип упустил своего игрока, позволив тому в одиночестве пробить головой. В моменте со вторым голом все началось с подачи со штрафного, там же Алип вел до последнего борьбу с игроком сборной Албании, хотя эта инициатива сыграла с ним злую шутку. При просмотре повтора было видно, что только из-за Алипа не был зафиксирован офсайд, который спас бы команду от гола в том эпизоде. В концовке голевого момента Алипу не хватило совсем немного, чтобы заблокировать удар противника. Но уже несколькими минутами позже защитнику "Кайрата" удалось спасти пустые владения Покатилова. В этой игре Алип был одним из самых активных в составе сборной Казахстана. На его счету 60 касаний мяча, две обводки, три отбора, два выноса и четыре перехвата. Ошибки есть, но в то же время он принес команде гораздо больше пользы, чем Марочкин и Керимжанов.



Фланговые полузащитники: Ян Вороговский и Гафуржан Суюмбаев







Здесь мы можем наглядно сравнить работу правого и левого фланга сборной. Вороговский - лучший игрок казахстанской команды в этом матче, с приличным отрывом. Суюмбаев же в числе худших по итогам проведенной игры. Оба игрока нанесли по два удара, но в створ попадал лишь Ян. Если игрок бельгийского "Беерсхота" сам прессинговал, выгрызал для себя мяч и наносил мощные удары под перекладину из-за пределов штрафной площади, то Гафуржан, к сожалению, не попадал по пустым воротам. 75 касаний мяча у Вороговского - лучший результат в команде, игра строилась через правую бровку. На счету Яна две ключевые передачи и восемь (!) обводок из восьми предпринятых попыток! За 71 проведенную минуту у Суюмбаева одна попытка дриблинга, но и она не увенчалась успехом. За матч Вороговский выполнил в два раза больше отборов - четыре против двух у Суюмбаева. Единственный схожий минус в игре обоих заключается в неудачных подачах при розыгрыше углового. Гафуржан подавал трижды, Ян - дважды, и ни разу их навесы не находили адресата.



Центральные полузащитники: Абзал Бейсебеков, Исламбек Куат, Айбол Абикен







Первую половину встречи Абзал отыграл в полузащите, а после перерыва спустился в оборону. Игрок "Астаны" отметился высокой точностью передач - 85 процентов (39/46). Также на его счету классная длинная проникающая передача на Аймбетова во втором тайме, после удара которого и промахнулся Суюмбаев. Абзал был неплох и в обороне, и в созидании, да и в дриблинге - о чем говорят две успешные обводки. С учетом того, что Бейсебеков по ходу игры выполнял разные игровые функции, в этом матче он был хорош.



Неубедительно сыграл Куат. Один из лидеров сборной был обыгран пять раз за 87 минут игры! При этом Куат проиграл обе верховые дуэли и совершил только два успешных отбора при семи попытках. Это очень плачевный результат для опорного полузащитника, главной задачей которого является разрушение атак соперника.



Выделялся в первом тайме Абикен. Айбол заколотил потрясный гол, но был хорош и по игре в целом. За первый тайм на его счету два отбора, а также по одному выносу и перехвату. Но все равно есть недочеты. Общая проблема центральных полузащитников сборной Казахстана - это то, что уж очень часто их обыгрывают один в один. За 45 минут игры Айбола обыграли дважды.



Нападение: Алексей Щеткин и Абат Аймбетов







В основе вышли два нападающих, но с абсолютно разными функциями на поле. Абат был хорош в подыгрыше и полезен при быстрых контратаках, а Щеткин цеплялся за верховые мячи и, как ни странно, усердно отрабатывал в обороне. Аймбетов отметился великолепной точностью пасов в 93 процента (13/14), двумя ключевыми передачами и одним ударом в створ ворот соперника. Щеткин же 42 раза коснулся мяча, выиграл четыре верховых борьбы из пяти, а также три раза вступал в отбор.



Вышедшие на замену: Асхат Тагыберген, Максим Федин, Марат Быстров, Сергей Хижниченко и Аслан Дарабаев







Тагыберген был весьма инициативен в созидании, но его мастерства не всегда хватало в обороне. Две попытки удара, столько же обводок, точность пасов 85 процентов - это идет в плюс результатам Асхата. А вот в минус идет то, что Тагыберген вступал пять раз в отбор, но лишь дважды они завершались успешно, также игрок "Кайсара" трижды за тайм был обыгран и столько же раз нарушил правила.



Неплохую двадцатиминутку выдал Быстров. Можно рискнуть и предположить, что эти 20 минут в исполнении Марата были куда продуктивнее 70 сыгранных минут Суюмбаевым. На счету Быстрова восемь точных передач, одна из которых относится к категории ключевых, а также успешный отбор.



Хижниченко появился на поле вместе с Быстровым. За это время он был не столь заметен, но успел девять раз коснуться мяча, отдать пять точных пасов, совершить одну ключевую передачу и один раз перехватить снаряд.



Федин продолжает разочаровывать болельщиков. В этом году Максим и близко не демонстрирует той формы, которая была у него пару лет назад. Выйдя на замену в перерыве, Федин занимал позицию ближе к центру поля. За целый тайм Федин отдал 12 точных передач из 17, всего лишь раз пошел в дриблинг, и то неудачно. В активе же у Максима одна выигранная воздушная дуэль, единственный отбор и вынос.



Дарабаев провел на поле считанное количество минут, отдав шесть передач и отметившись десятью касаниями мяча. Анализировать его игру нет никакой возможности.



Итог таков, что Вороговский был определенно лучшим на поле. Ему не было равных и в обороне, и в атаке. Неплохо сыграл Абикен, только вот жаль, что всего один тайм. Хороший потенциал стать лидером есть у Алипа. Он допустил несколько ошибок в этой игре, но компенсировал их своими активными действиями и стараниями придумать что-то действенное. Из наиболее разочаровавших игроков отметим Суюмбаева, Куата и Федина.







Напомним, что сборная Казахстана по итогам пяти сыгранных встреч имеет на своем счету четыре набранных очка. Если в последнем матче розыгрыша подопечные Билека в родных стенах не сумеют переиграть литовцев, то они опустятся в лигу D - слабейший дивизион Лиги наций.



Фото: КФФ©