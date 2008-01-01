Назван лучший игрок сборной Казахстана в матче Лиги наций с Албанией

Также определен худший игрок.

Фото: КФФ©
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Сегодня 12:30

Портал WhoScored.com, специализирующийся на футбольной статистике, оценил действия игроков сборной Казахстана в матче Лиги наций с Албанией, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Тиране и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Лучшим игроком в составе сборной Казахстана стал защитник бельгийского "Беерсхота" Ян Вороговский с оценкой 8,0. Худшим оказался представитель талдыкорганского "Жетысу" Олжас Керимжанов - 5,6.



Это поражение стало третьим для казахстанской команды в группе 4 дивизиона С, где она с четырьмя очками осталась на последнем, четвертом месте.

Следующую игру подопечные Михала Билека проведут на своем поле с Литвой 18 ноября.

Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Албания Футбол Вороговский Ян Казахстанцы за границей
Футбол Сборные
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Сегодня 12:30
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