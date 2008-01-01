Назван лучший игрок сборной Казахстана в матче Лиги наций с Албанией

Портал WhoScored.com, специализирующийся на футбольной статистике, оценил действия игроков сборной Казахстана в матче Лиги наций с Албанией, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Встреча прошла в Тиране и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.



Лучшим игроком в составе сборной Казахстана стал защитник бельгийского "Беерсхота" Ян Вороговский с оценкой 8,0. Худшим оказался представитель талдыкорганского "Жетысу" Олжас Керимжанов - 5,6.







Это поражение стало третьим для казахстанской команды в группе 4 дивизиона С, где она с четырьмя очками осталась на последнем, четвертом месте.



Следующую игру подопечные Михала Билека проведут на своем поле с Литвой 18 ноября.