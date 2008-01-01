"Ау, вратарь! Казахи забили со своей половины". За рубежом восхитились голом игрока "Кайрата" в Лиге наций

Ua-football.com восхитился голом полузащитника "Кайрата" Айбола Абикена за сборную Казахстана в пятом матче нынешнего розыгрыша Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.



"Ау, вратарь! Казахи забили со своей половины в матче с Албанией.



Сборная Казахстана проиграла в гостях Албании (1:3) в рамках пятого тура Лиги наций, но именно о команде из Средней Азии напишут все футбольные сайты мира. Все благодаря гениальному голу хавбека "Кайрата" Айбола Абикена.



На 24-й минуте ему удался фантастический по точности удар со своей половины, который застал врасплох вратаря балканцев Этрита Беришу.



Для 24-летнего Абикена это дебютный мяч за сборную. Казахстан перед финальным туром идет на последнем месте в своей группе. Чтобы не вылететь в дивизион D, команде необходимо в среду, 18 ноября, дома побеждать Литву", - говорится в тексте.







Отметим, что это поражение стало третьим для казахстанской команды в группе 4 дивизиона С, где она с четырьмя очками осталась на последнем, четвертом месте. Более подробно с турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.