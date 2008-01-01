Сборная игрока "Астаны" упустила ничью в матче Лиги наций на второй компенсированной минуте

Сборная Исландии по футболу, за которую выступает полузащитник "Астаны" Рунар Мар Сигурьонссон, проиграла в гостях Дании в пятом туре группового этапа Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Встреча в Копенгагене завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.



В составе победителей дубль оформил Кристиан Эриксен, забивший оба гола с пенальти на 12-й и 90+2-й минутах. У проигравших один мяч на 85-й минуте отыграл Видар Эрн Кьяртанссон.







30-летний Сигурьонссон не вышел на поле, оставшись на скамейке запасных.



Как итог, Исландия потерпела пятое поражение подряд, осев на последней, четвертой строчке в группе 2 дивизиона А. Дания, набрав десять баллов, расположилась на втором месте.